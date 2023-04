Landgericht Düsseldorf Fünf Jahre Haft für Autofahrer nach Fahrt in Menschengruppe

Die 1. Strafkammer blieb damit unter den von der Staatsanwalt geforderten sieben Jahren Haft. Der Vorsitzende Richter Rainer Drees hielt dem 38 Jahre alten Serben zugute, dass er zuletzt doch gestanden habe. So hatte der vierfache Vater zugegeben, in der Nacht zum 5. November 2022 vor einer Eventhalle in Düsseldorf nach einer Massenschlägerei mit seinem Wagen in die gegnerische Gruppe gefahren zu sein. Sechs Männer waren damals verletzt worden. Drei weitere konnten sich retten.