Bochum : Fünf Leichtverletzte bei Brand in Pflegeeinrichtung

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Bochum Bei einem Brand in einer Pflegeeinrichtung in der Bochumer Innenstadt sind fünf Menschen leicht verletzt worden. In dem betroffenen Patientenzimmer in der dritten Etage befand sich zum Zeitpunkt des Brandes am Freitagabend niemand mehr, wie die Feuerwehr mitteilte.



Zuvor hatten Mitarbeiter der Pflegeeinrichtung den Angaben nach die Wohnetage geräumt. Der Flur und weitere Patientenzimmer im fünften Stock waren nach Angaben der Feuerwehr stark verraucht. Insgesamt waren neun Menschen von dem Brand betroffen, fünf von ihnen wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

Insgesamt waren 37 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Während des gesamten Einsatzes war der Nordring auf Höhe der Einsatzstelle voll gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

© dpa-infocom, dpa:230225-99-733717/2

(dpa)