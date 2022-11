Polizeieinsatz : Fünf Männer bei Auseinandersetzung in Essener Disco verletzt

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Essen In einer Disco in Essen ist es am frühen Sonntagmorgen zu einer Auseinandersetzung mit fünf Verletzten gekommen. Bei der Leitstelle seien mehrere Notrufe eingegangen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Sonntagmorgen.



Vor Ort trafen die Einsatzkräfte fünf verletzte Männer im Alter zwischen 30 und 41 Jahren an, wie Polizei und Staatsanwaltschaft später mitteilten. Einige der Verletzten wiesen demnach unter anderem Stichwunden auf, bei zwei Verletzten konnte Lebensgefahr am Sonntag nicht ausgeschlossen werden. Die fünf Männer wurden in Krankenhäuser gebracht. Zuvor hatte die „WAZ“ darüber berichtet.

Die Situation in der Disco sei „unübersichtlich“ gewesen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft weiter mit. Die genaue Anzahl von Tatverdächtigen sowie der Hintergrund der Auseinandersetzung und die konkrete Beteiligung der verletzten Männer müssten nun ermittelt werden. Es wurde eine Mordkommission eingerichtet.

