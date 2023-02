Bochum : Fünf Verletzte bei Brand in Pflegeheim

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Bochum Bei einem Feuer in einer Pflegeeinrichtung in der Bochumer Innenstadt sind am Freitag fünf Menschen durch Rauchgas verletzt worden. Sie wurden in Krankenhäusern behandelt, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mehrere Etagen des Heims waren demnach stark verraucht und mussten gelüftet werden. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Das Feuer war nach den Angaben der Feuerwehr in einem Patientenzimmer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war niemand mehr in dem Raum. Die Wohnetage wurde komplett geräumt. Die Ursache für den Zimmerbrand war nach Polizeiangaben von Samstag zunächst noch unklar. Eine automatische Brandmeldeanlage hatte den Alarm ausgelöst.

© dpa-infocom, dpa:230225-99-733717/3

(dpa)