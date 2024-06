Ermittlungen Fünf Verletzte in Solingen bei Explosion eines Brandsatzes

Bei der Explosion eines Brandsatzes an einer Geschäftszeile sind in Solingen fünf Menschen verletzt worden. Ein Verdächtiger sei bei der Detonation selbst schwer verletzt worden, erfuhr dpa am Dienstag aus Polizeikreisen. Der Schwerverletzte sei mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert und zu einer Spezialklinik gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher in Wuppertal. Vier weitere Menschen seien leicht verletzt worden. Die Verletzten seien bislang nicht identifiziert.