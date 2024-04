Schule Für über 80.000 Schüler in NRW beginnen die Abiturprüfungen

In NRW beginnen an diesem Dienstag für mehr als 80.000 Schülerinnen und Schüler die Abiturprüfungen. An 992 Schulen legen rund 73.000 Jugendliche ihre Abi-Prüfungen ab, wie das Bildungsministerium mitteilte. An öffentlichen und privaten Gymnasien ebenso wie an Gesamtschulen, Weiterbildungskollegs und Waldorf-Schulen. Insgesamt gebe es in 40 Fächern zentrale schriftliche Prüfungen.