Mönchengladbach Fußballspieler schwer verletzt: Rassistische Motive möglich

Unter Luftnot sei der Jugendliche zu Boden gefallen. Ein alarmierter Rettungswagen brachte ihn zunächst in ein Krankenhaus in Mönchengladbach. Von dort kam er zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus in Krefeld. Zurzeit befindet sich der 14-Jährige immer noch in stationärer Behandlung. Er sei zwar ansprechbar, aber bisher noch nicht vernehmungsfähig gewesen.