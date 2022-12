Einzelhandel : Galeria-Betriebsrat: Rückzug von buero.de „frustrierend“

Kunden betreten die Filiale von Galeria an der Hauptwache in Frankfurt. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Essen Wie geht es weiter mit Galeria Karstadt Kaufhof? Der angeschlagene Kaufhauskonzern rechnet auch nach dem Rückzug von buero.de für eine Teilübernahme mit Übernahmeangeboten für Filialen. Arbeitnehmervertreter fordern ein neues Warenhaus-Konzept.

Der Betriebsrat des angeschlagenen Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof hat sich enttäuscht darüber geäußert, dass der Onlinehändler buero.de sein Übernahme-Angebot für Filialen zurückgenommen hat. „Es wäre eine Chance gewesen“, sagte der Galeria-Gesamtbetriebsratsvorsitzende Jürgen Ettl der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. „Es ist ein bisschen frustrierend, dass so schnell das Handtuch geschmissen wurde.“ Die ersten Gespräche seien konstruktiv gewesen.

„Wir haben unser Angebot für die 47 Filialen in der Tat zurückgezogen“, hatte buero.de-Chef Markus Schön am Donnerstagabend der dpa gesagt und damit Medienberichte bestätigt. „Die Gerüchte über viel weitergehende Schließungen und die in diesem Zusammenhang in den letzten Tagen für uns deutlich gewordene Konfliktlage führen zu veränderten Rahmenbedingungen, die für uns nicht akzeptabel sind“, teilte er mit. Das hätten die Gremien nach mehrstündigen Sitzungen entschieden.