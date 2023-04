Analyse Gas-Nebenkosten 2022 in NRW für Mieter leicht gesunken

Nordrhein-westfälische Miethaushalte mit Gasheizung können nach einer Analyse des Immobiliendienstleisters Ista bei der Nebenkostenabrechnung 2022 trotz gestiegener Gaspreise mit einer kleinen Rückzahlung rechnen. Die Brennstoffkosten der Haushalte in Mehrfamilienhäusern fielen im Vergleich zu 2021 im Schnitt um rund sechs Prozent geringer aus, wie das Unternehmen am Freitag in Essen bekanntgab. Dies habe eine Auswertung von 126.000 Wohnungsabrechnungen in NRW ergeben.