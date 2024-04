Düsseldorf Gastwirt getötet: Tatverdächtiger kommt vor Haftrichter

Den Ermittlungen zufolge war es in dem Lokal am Sonntag gegen 2.45 Uhr zu einem Streit zwischen dem 38-jährigen Opfer und dem Kosovaren gekommen. Nachdem sich der Streit vor das Gebäude verlagerte, fielen Schüsse. Der 52-Jährige aus Düsseldorf soll anschließend erneut in das Lokal gegangen sein und ließ sich widerstandslos festnehmen. Er habe zu den Vorwürfen bislang geschwiegen.