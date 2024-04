Notfälle Gastwirt nach Streit erschossen - Verdächtiger festgenommen

Ein Gastwirt ist in Düsseldorf durch Schüsse vor seinem Lokal ums Leben gekommen. Das gaben Staatsanwaltschaft und Polizei zu der Tat in der Nacht zum Sonntag bekannt. Nach ersten Erkenntnissen war es in dem Lokal gegen 2.45 Uhr zu einem Streit eines Mannes mit dem Betreiber gekommen. Nachdem sich der Streit vor das Gebäude verlagert habe, soll der Mann mehrere Schüsse auf den Gastronomiebetreiber abgegeben haben und anschließend erneut in das Lokal gegangen sein.