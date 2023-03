Gewerkschaft GdP unterstützt Tragepflicht für Bodycams bei NRW-Polizei

Wichtig sei nun, die Bodycam zum Teil der Fortbildung zu machen, so Mertens. Reuls Ankündigung, die verpflichtende jährliche Fortbildung von Einsatzkräften auszubauen, nannte Mertens „hervorragend“. Das Thema Fortbildung sei „in allen Bereichen extrem wichtig“ und bringe die Polizei nach vorne. Die Zeit, die die Beamten in der Fortbildung verbringen, dürfe aber nicht zu Lasten der Präsenz gehen, so der Gewerkschafter.