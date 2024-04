Natur Gelber Teppich in der Eifel: Narzissenblüte hat begonnen

Wanderern in der Eifel bietet sich in diesen Tagen wieder ein besonderes Naturschauspiel: Dort erstrahlt die berühmte Narzissenblüte inzwischen in voller Pracht. Millionen von wild wachsenden Narzissen verwandeln das Perlenbachtal und das Fuhrtsbachtal bei Monschau sowie das Oleftal bei Hellenthal alljährlich in einen gelben Blütenteppich. An diesem Wochenende werden dort wegen des vorhergesagten frühlingshaften Wetters zahlreiche Besucherinnen und Besucher erwartet.