Kreis Mettmann : Geldautomat in Ratinger Einkaufscenter gesprengt

Ein gesprengter Geldautomat ist hinter einem Flatterband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung» zu sehen. Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Ratingen Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch einen Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in Ratingen (Kreis Mettmann) gesprengt. Der Vorraum des Einkaufszentrums wurde dabei schwer verwüstet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Gebäude sei jedoch nicht einsturzgefährdet.

Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma rief um kurz nach 4 Uhr morgens die Polizei, nachdem er das Alarmsignal des Geldautomaten empfangen hatte. Ein Zeuge habe zudem gesehen, wie zwei Männer auf einem Motorroller flüchteten. Ob es den Tätern gelang, Geld zu erbeuten, war bislang unklar. Auch konnten die Behörden keine Auskunft darüber geben, wie die Täter den Automaten sprengten.

© dpa-infocom, dpa:221207-99-812599/2

(dpa)