Fahndung : Geldautomat in Siegen gesprengt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Siegen In einer Bankfiliale in Siegen ist am frühen Samstagmorgen ein Geldautomat gesprengt worden. Anwohner der in einem Einkaufszentrum im Ortsteil Kaan-Marienborn gelegenen Bankfiliale seien durch einen lauten Detonationsknall und Qualmentwicklung auf die Tat aufmerksam geworden und hätten die Behörden alarmiert, teilte die Kreispolizei Siegen-Wittgenstein mit.



Als die ersten Beamten knapp vier Minuten später am Tatort eintrafen, waren die Täter demnach aber bereits geflüchtet.

Nach den ersten Ermittlungen waren im Anschluss an die Detonation zwei Täter aus der Filiale herausgekommen. Dann sei ein schwarzer Pkw vorgefahren. Die Täter seien in den Fluchtwagen eingestiegen und mit hohem Tempo davongerast. Die mit Mützen, dunkler Kleidung und Stirnlampen ausgerüsteten Täter hätten bei ihrem Coup wohl Bargeld erbeutet, hieß es von der Polizei. Zur Höhe der Beute konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Bei der Detonation wurde die Filiale erheblich beschädigt. Menschen wurden nach bisherigem Kenntnisstand nicht verletzt.

