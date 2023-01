Steigende Zinsen und Krieg : Geldgeber investieren weniger in Start-ups in NRW

Geldgeber investieren weniger in Start-ups in NRW

Frankfurt/Main Die Start-up-Szene hat zuletzt goldene Zeiten erlebt. Doch die fetten Jahre sind vorerst vorbei. Geldgeber hielten sich 2022 zurück - das bekamen auch die Firmengründer in NRW zu spüren.

Vor dem Hintergrund der eingetrübten Konjunktur haben sich Investments in Nordrhein-Westfalens Start-ups deutlich abgeschwächt. Im vergangenen Jahr warben Wachstumsfirmen rund 467 Millionen Euro Risikokapital von Geldgebern ein und damit rund 17 Prozent weniger als ein Jahr zuvor (599 Mio Euro), wie eine am Mittwoch veröffentlichte Analyse der Beratungsgesellschaft EY zeigt. Auch in anderen Bundesländern gab es herbe Einbußen, in den Gründungshochburgen Berlin und Bayern brachen die Finanzierungssummen sogar um etwa die Hälfte ein.