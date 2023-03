Bayer-Coach : „Genug Möglichkeiten“: Alonso analysiert und rotiert

Leverkusen Angesichts der englischen Wochen will Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso seine Personalplanung vorausschauend treffen. „Unser Kalender hält derzeit viele Spiele bereit. Wir wissen um die intensiven Wochen und werden sicher ein bisschen wechseln“, sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten vor dem Auswärtsspiel am Sonntag bei Werder Bremen (17.30 Uhr/DAZN) und kündigte personelle Veränderungen an.



Dabei kehren die in der Europa League gesperrten Robert Andrich und Exequiel Palacios ins Team zurück, denkbar ist auch eine Pause für den lange verletzten Florian Wirtz, der immer besser in Form kommt. Bis auf Mittelfeldspieler Charles Aranguiz, der Wadenprobleme hat, sind alle Profis fit. „Die Konkurrenz ist groß, und das eröffnet mir genug Möglichkeiten für die Startelf am Sonntag und mit Blick auf die nächste Woche. Ich entscheide vorausschauend.“

Es sei ein „Ziel und eine Herausforderung, konstant zu spielen“, sagte der 41-Jährige, der nach der Partie in Bremen mit der Werkself das Achtelfinal-Rückspiel gegen Ferencvaros Budapest bestreitet. Anschließend ist Bayern München zu Gast in der BayArena.

