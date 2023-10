Unfall Geocaching-Spieler stürzt von Weserbrücke: Seil rettet ihn

Beverungen · Ein 28 Jahre alter Geocaching-Spieler ist bei der Suche nach einem besonders schwierigen Versteck abgerutscht und in Beverungen an der Grenze zu Niedersachsen von einer Weserbrücke gestürzt. Weil er sich mit seinem Bein verfangen habe, habe eine Strickleiter seinen Sturz aufgefangen, berichtete die Polizei am Freitag in Höxter.

20.10.2023, 18:13 Uhr

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung auf dem Flugplatz einer Klinik an. Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild





Ein Begleiter habe den Notruf gewählt und die Feuerwehr den kopfüber von der Brücke baumelnden Spieler nach rund einer Stunde verletzt bergen können. Ein Hubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 28-Jährige sei bei seiner Suche unter der Brücke über Absperrgitter und Stacheldraht geklettert. Geocaching ist eine Art Schnitzeljagd mit Hilfe von Internet und GPS-Daten. Ein Geocache ist meist ein Behälter, in dem sich ein Logbuch sowie oft auch kleine Tauschgegenstände befinden. Finder können sich in das Logbuch eintragen, um ihren Such-Erfolg zu dokumentieren, bevor der Geocache wieder an seinem Ort versteckt wird. Weltweit soll es inzwischen mehrere Millionen Spieler geben. © dpa-infocom, dpa:231020-99-641383/2

(dpa)