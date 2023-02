Prozess am Landgericht Köln : Gericht: Polizei vergisst Drach in der JVA

Prozess gegen Reemtsma-Entführer Drach : Verteidiger des Mitangeklagten stellt Befangenheitsantrag gegen den Richter Scharfe Kritik am Gericht und Polizisten mit Erinnerungslücken: Am vierten Prozesstag gegen Thomas Drach wegen mehrerer bewaffneter Geldtransporter-Überfälle ging es erneut um die Ereignisse rund um die Ikea-Filiale in Köln-Godorf.