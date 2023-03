Revierderby : Geschenk für Ex-Trainer Reis: Schalke zieht an Bochum vorbei

Geschenk für Ex-Trainer Reis: Schalke zieht an Bochum vorbei

Bochum Schalkes Trainer Reis feiert einen ganz wichtigen Sieg bei der Rückkehr zum VfL Bochum, wo er schon vor dem 2:0 beschimpft wird. VfL-Keeper Riemann hilft beim Schalke-Sieg kräftig mit.

Manuel Riemann hat seinem Ex-Coach Thomas Reis bei dessen brisanter Rückkehr mit dem FC Schalke 04 zum VfL Bochum den Sieg gewissermaßen geschenkt. Ein Slapstick-Eigentor des VfL-Torhüters (45. Minute) leitete am Samstag das 2:0 (1:0) des Aufsteigers beim neuen Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga ein. Marius Bülter (78.) machte den zweiten Sieg in Serie der in der Rückserie noch unbesiegten Schalker perfekt.