Bericht : Gesetzänderung soll Bau der Rahmede-Talbrücke beschleunigen

Lüdenscheid/Hagen Die Bundestagsfraktion der CDU/CSU will einem Zeitungsbericht zufolge mit einem eigenen Gesetzentwurf den Neubau der maroden A45-Brücke bei Lüdenscheid beschleunigen. Das berichtet die zur Funke Mediengruppe gehörende „Westfalenpost“ aus Hagen (online und Mittwoch-Ausgabe).

Dem Zeitungsbericht zufolge soll der „Entwurf eines Gesetzes zur weiteren Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren an Brücken auf Bundesfernstraßen“ am kommenden Freitag von der Union in den Bundestag eingebracht werden. Die Talbrücke Rahmede ist dann genau ein Jahr voll gesperrt.

Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) unterstützt die Pläne nachdrücklich: „Wenn Planungs- und Genehmigungsverfahren bei LNG-Terminals in Norddeutschland schneller möglich sind, kann diese Beschleunigung sicher auch bei Straßen und Brücken in ganz Deutschland klappen“, sagte er der „Westfalenpost“. Der Zeitung zufolge will sich Merz am 19. Dezember vor Ort in Lüdenscheid ein Bild von dem Großprojekt machen.