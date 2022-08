Kölner Landgericht : Geständnis im Doppelmordprozess: Tötung von Frau und Sohn

Köln Im Prozess um einen mutmaßlichen Doppelmord an einer Frau und ihrem Sohn hat der Angeklagte am Freitag vor dem Kölner Landgericht ein Geständnis abgelegt. Der Mann räumte ein, die damals 24-Jährige und ihren vierjährigen Sohn getötet zu haben.

Die beiden Leichen waren im November 2021 im Rhein bei Köln entdeckt worden. Laut Anklageschrift soll der 25-Jährige die Frau und den gemeinsamen Sohn jeweils mit mehreren Messerstichen getötet haben. Anschließend soll er die Toten in den Fluss geschafft haben. Als Motiv nimmt die Staatsanwaltschaft an, dass der Angeklagte keinen Unterhalt für das Kind hatte zahlen wollen. Zudem habe er verhindern wollen, dass überhaupt bekannt wird, dass er der Vater ist.

Am Tatabend sei er mit der Frau am Niehler Hafen in Köln verabredet gewesen, berichtete er am Freitag. „Zu meiner Überraschung hatte sie ihren Sohn mitgebracht, wovon ich nichts ahnte.“ Die Frau habe gesagt, er könne sich „den Jungen ja mal ansehen“. Mit der Situation sei er „total überfordert gewesen“, erklärte der Angeklagte. Mehrere Zeugen hatten in dem Verfahren ausgesagt, dass der Vierjährige dem Angeklagten sehr ähnlich gesehen habe.