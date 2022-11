Landgericht : Getötetes Baby lag im Müll: Mordprozess gegen Mutter beginnt

Akten liegen vor einem Prozess in einem Landgericht auf dem Tisch. Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Mönchengladbach Die Polizei in Mönchengladbach suchte wochenlang nach der Mutter eines getöteten Neugeborenen. Dann wurde die Frau durch eine DNA-Reihenuntersuchung ermittelt. Sie kommt wegen Mordes vor Gericht. Die Schwangerschaft soll sie verborgen haben.

Rund acht Monate nach der Entdeckung eines getöteten Babys in Mönchengladbach beginnt am Donnerstag (9.15 Uhr) der Prozess gegen die Mutter des Kindes. Die 24 Jahre alte Frau ist wegen Mordes angeklagt. Das durch Gewalt gestorbene neugeborene Mädchen war von einer Flaschensammlerin in einer öffentlichen Mülltonne entdeckt worden.