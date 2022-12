Bergbau : Gewässerverunreinigung: Ermittlungen gegen RAG-Bedienstete

Essen Der Bergbaukonzern RAG soll illegal Grubenwasser in die Ruhr geleitet haben, sagt der Landesverband Bergbaubetroffener. Nach einer Strafanzeige sieht die Staatsanwaltschaft Essen einen Anfangsverdacht und hat Ermittlungen aufgenommen.

Der Landesverband Bergbaubetroffener (LVBB) hatte am Montag berichtet, im Januar Anzeige gegen die RAG erstattet zu haben. Der Verein wirft der früheren Zechenbetreiberin vor, gegen eine Nebenbestimmung der Einleitgenehmigung am Standort Heinrich in Essen-Überruhr verstoßen zu haben. Diese Bestimmung untersage es der RAG, bei zu geringen Wasserdurchflussmengen Grubenwasser in den Trinkwasserfluss einzuleiten. Die RAG soll dies laut LVBB aber an insgesamt etwa 115 Tagen in den Jahren 2018 bis 2020 unternommen haben. Das Unternehmen habe damit eine Gefährdung der Trinkwasserversorgung in Kauf genommen, so der LBVV. Die RAG wollte sich unter Verweis auf das laufende Verfahren nicht zu den Vorwürfen und den Ermittlungen äußern.