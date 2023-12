DFB-Pokal Gladbach hofft auf Losglück: „Jetzt sind wir auch mal dran“

Bei Borussia Mönchengladbach wächst der Glaube an einen Pokal-Coup in dieser Saison. Nach dem 1:0 nach Verlängerung im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den VfL Wolfsburg am Dienstag sehen die Borussen auch angesichts einiger Favoritenstürze eine große Chance, weit zu kommen.