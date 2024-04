Verkehr Glätte-Unfälle auf NRW-Autobahnen nach starkem Schneefall

Demnach gab es im Bereich Bielefeld vier Unfälle mit Blechschäden ohne Verletzte - einen auf der A44 bei Bad Wünnenberg sowie drei weitere kurz nacheinander auf der A2 Richtung Hannover. Auf der A1 bei Gevelsberg ereigneten sich in beide Fahrtrichtungen Glätte-Unfälle: In Richtung Bremen waren an einem Unfall vier Fahrzeuge beteiligt, zwei Menschen wurden leicht verletzt. In Richtung Köln gab es bei einem Unfall nur Blechschaden. Außerdem verzeichnete die Autobahnpolizei einen Unfall mit einem Leichtverletzten auf der A 553 im Bereich Brühl.