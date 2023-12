Investitionen Gleise, Bahnhöfe, Stellwerke: Bahn plant große Bauprojekte

In Dortmund nimmt der Umbau am Hauptbahnhof Formen an. Vor der Fußball-Europameisterschaft im Juni und Juli in Deutschland sollen hier die großen Arbeiten abgeschlossen sein. In Duisburg begann 2022 die Modernisierung am Hauptbahnhof. Im Sommer 2023 wurde der erste erneuerte Bahnsteig in Betrieb genommen. Die Modernisierung des nächsten Bahnsteigs hat begonnen. Bis 2028 soll der renovierungsbedürftige Bahnhof in Duisburg erneuert sein.