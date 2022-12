Tiere : Goldschakal in Hamm von Wildkamera fotografiert

Recklinghausen/Hamm Für ein in Deutschland seltenes Tier gibt es im Ruhrgebiet erste Nachweise. Ein Goldschakal ist nach Angaben des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) Mitte November von einer Wildkamera bei Hamm fotografiert worden.

Geschlecht und Herkunft konnten laut Mitteilung von Donnerstag nicht ermittelt werden. Zuletzt war ein Goldschakal im Spätsommer 2020 in Mülheim an der Ruhr und dann in Kranenburg im Kreis Kleve nachgewiesen worden. Später zog das Tier, das etwas größer als ein Fuchs ist, offenbar weiter in die Niederlande. Das haben genetische Auswertungen ergeben.