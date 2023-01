Wetter : Grau und teils frostig am Sonntag - Wochenstart milder

Schafe stehen in ihrem Gatter auf einem schneebedeckten Feld. Foto: Federico Gambarini/dpa

Essen Das Wochenende geht in NRW mit grauem Himmel und örtlicher Glätte zu Ende. Zwar sei es am Sonntag mit Temperaturen von maximal zwei Grad etwas milder als zuletzt, im Bergland gebe es jedoch vielerorts weiter Dauerfrost, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in Essen.



Vor allem in der Eifel falle Schnee, der aber im Tagesverlauf abnehme. Im Nordwesten des Landes bleibe es dagegen niederschlagsfrei. Überall in NRW bleibt es grau.

In der Nacht auf Montag sei es dann verbreitet frostig, so dass es örtlich erneut Glättegefahr gebe, so die Meteorologin. Zu Wochenbeginn erwartet der DWD schließlich Höchsttemperaturen von zwei bis vier Grad und keine Niederschläge mehr. Zudem gebe es am Montag viele Wolken, ehe am Dienstag zeitweise auch mal wieder die Sonne zu sehen sei.

(dpa)