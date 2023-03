Gewerkschaften : Größte NRW-Städte am Freitag von Warnstreiks lahmgelegt

Essen/Köln Im bislang größten Nahverkehrs-Warnstreik des aktuellen Tarifkonflikts des öffentlichen Dienstes werden am Freitag voraussichtlich Busse und Bahnen in den größten Städten Nordrhein-Westfalens stillstehen.

Laut einer Übersicht von Verdi gibt es Warnstreiks in Dortmund, Bochum, Essen, Mülheim, Oberhausen, Köln, Bonn, Aachen, Münster, Bielefeld, Hagen und Düsseldorf, auch Beschäftigte der am Niederrhein tätigen NIAG sind dazu aufgerufen. Wie die Verkehrsunternehmen DVG und WSW mobil mitteilten, verkehren am Freitag auch in Duisburg und Wuppertal keine Busse und (Schwebe-)Bahnen. In manchen der betroffenen Städte dürften dennoch einzelne Linien fahren, deren Betrieb an private Unternehmen vergeben wurde.