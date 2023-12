Ermittlungen auch in Köln Groß angelegte Razzia wegen Geldwäsche und Kreditbetrugs

Es gab 56 Durchsuchungen, 48 davon in NRW - die meisten in Düsseldorf (16 Objekte), Dortmund (6) und Neuss (5). Auch in einigen Städten in Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz schlugen die Ermittler zu. Sie stellten Vermögenswerte in Höhe von rund 6,3 Millionen Euro sicher, darunter ein 330.000 Euro teures Luxusfahrzeug und Handtaschen im Wert von insgesamt 50.000 Euro sowie sechs teure Armbanduhren.