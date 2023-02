Brände : Großbrand in Halle mit Restmüll: Warnung aufgehoben

Die Polizei sichert einen Einsatzort. Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Münster In einer Restmüllsortieranlage in Münster haben am Dienstagmorgen mehrere Tonnen Müll Feuer gefangen. Über die Warnapp Nina wurden Anwohner vor „Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag“ gewarnt.



Nach Messungen von Feuerwehr und Landesumweltamt (Lanuv) gaben die Rettungskräfte am Nachmittag laut Mitteilung Entwarnung. Auffällige Messwerte habe es demnach nicht gegeben. Verletzte gab es laut Feuerwehr ebenfalls nicht.

Einem Feuerwehrsprecher zufolge hatte gegen 6.20 Uhr eine Brandmeldeanlage ausgelöst. Es seien gut 150 Kräfte im Einsatz gewesen. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, brannte der Restmüll auf einer Fläche von etwa 5000 Quadratmetern. Die Brandursache war zunächst unklar.

