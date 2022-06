Kreis Mettmann : Großbrand in Lagerhalle nach 16 Stunden gelöscht

Großbrand in Lagerhalle nach 16 Stunden gelöscht

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen den Brand in der Lagerhalle. Foto: Feuerwehr Haan/dpa

Haan Erst nach 16 Stunden war der Großbrand einer Lagerhalle in Haan bei Düsseldorf gelöscht. Anwohner sollten beim Abwaschen von Ruß, der sich in der Umgebung niederschlug, Handschuhe tragen.

Mehr als 180 Feuerwehrleute haben am Donnerstag in Haan bei Düsseldorf den Großbrand einer Lagerhalle bekämpft - rund 16 Stunden lang. Das Feuer sei um 3.10 Uhr gemeldet worden und schon bei Eintreffen deutlich zu erkennen gewesen, teilte die Stadt Haan mit. In der brennenden Halle gelagerte Materialien wie Kunststoffgranulat und Lacke hätten für eine weithin sichtbare Rauchwolke gesorgt. Die Halle sei einsturzgefährdet, der Einsatz schwierig. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand.