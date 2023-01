Bad Oeynhausen : Großbrand in Lagerhalle: Sechsstelliger Schaden

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bad Oeynhausen Ein Feuer in einer Lagerhalle in Bad Oeynhausen nordöstlich von Bielefeld hat einen Sachschaden von mehreren 100.000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Brand am Mittwochabend einen Großeinsatz ausgelöst.



Den Angaben zufolge wurde niemand verletzt. Wegen der starken Rauchentwicklung gab es eine Warnmeldung für die Anwohner in dem Ort nahe der Landesgrenze zu Niedersachsen. Die Feuerwehr machte Messungen in der Luft und im Löschwasser.

Die Ursache für den Brand in der Firma für Beschichtungstechnik mit gelagerten Gefahrgutstoffen wie Lacken und Farben war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei habe noch in der Nacht Ermittlungen aufgenommen, teilte die Polizei des Kreises Minden-Lübbecke mit.

© dpa-infocom, dpa:230119-99-273890/5

(dpa)