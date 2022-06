Hochwasserkatastrophe : Grüne offen für neuen Untersuchungsausschuss zur Flut

Düsseldorf Bei der Flutkatastrophe vor knapp einem Jahr starben 49 Menschen in NRW. Die Schäden werden auf 13 Milliarden Euro geschätzt. Die FDP hat eine Fortführung des Untersuchungsausschusses im Landtag angeregt. Die Grünen sind gesprächsbereit. Es geht aber auch um Schwerpunkte.

Die FDP hält eine Fortführung des Untersuchungsausschusses in der neuen Wahlperiode für unerlässlich. Eine sachgerechte Aufklärung sei noch nicht erfolgt, hatte der Vize-Fraktionschef und bisherige Ausschussvorsitzende Ralf Witzel erklärt. Wichtige Zeugen seien noch nicht gehört und teure Gutachten sowie viele andere Quellen nicht besprochen worden. In einigen Fällen drohe aus Datenschutzgründen auch eine Vernichtung von Unterlagen, warnte Witzel. Das betreffe etwa Kalenderdaten von Entscheidungsträgern oder Telefondaten von Führungskräften der Landesregierung. Eine Aufklärung zu einem späteren Zeitpunkt wäre damit in Teilbereichen nicht mehr möglich.

Unwetter mit ungewöhnlich starken Regenfällen hatten Mitte Juli 2021 in NRW und in Rheinland-Pfalz eine Hochwasserkatastrophe ausgelöst. Ganze Landstriche wurden von den Wassermassen verwüstet. In NRW starben 49 Menschen, die Schäden werden auf etwa 13 Milliarden Euro beziffert. Der Untersuchungsausschuss untersuchte in der abgelaufenen Legislaturperiode Behördenversagen und strukturelle Defizite im Katastrophenschutz. Ein Untersuchungsausschuss muss von mindestens einem Fünftel der Abgeordneten beantragt werden, über so viele Parlamentarier verfügt die FDP aber nicht alleine.