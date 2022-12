Recklinghausen : Gülle-Fass geplatzt: 83-jähriger Bauer schwer verletzt

Dorsten Durch ein geplatztes Gülle-Fass ist auf einem Bauernhof in Dorsten (Kreis Recklinghausen) ein Landwirt schwer verletzt worden. Der 83 Jahre alte Seniorchef des Hofes, der sich zum Zeitpunkt des Unglücksfalles am Mittwoch wohl in der Nähe des Silos aufgehalten hatte, sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Bochumer Klinik geflogen worden, teilte die Polizei mit.



Wie die „Dorstener Zeitung“ berichtete, haben sich etwa 200.000 Liter des stark riechenden Inhalts und Teile der Umrandung des Riesenfasses durch die Wucht der Explosion über das gesamte Hofgelände verteilt. Das Silo stand zwischen Wohnhäusern und Stallungen. Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar.

Die Feuerwehr habe mit Hilfe benachbarter Landwirte eine Ausbreitung der Gülle in fließende Gewässer verhindern können, hieß es weiter. Die Gülle ergoss sich in Gebäude und Garagen, sei teilweise aber auch in nicht versiegelten Flächen versickert.

(dpa)