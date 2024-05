Fußball Gunst der Stunde: Bayer will Frische und Verstärkungen

„Interesse, egal an wem, ist immer ein Zeichen von Erfolg. Deswegen ist es kein Problem“, sagte Rolfes: „Uns ist bewusst, dass wir uns nicht am Ende der Nahrungskette im Fußball-Ökosystem befinden.“ Dass man, wie von Carro zwischenzeitlich erklärt, im Sommer einen Spieler verkaufen müsse, sei deshalb nicht zwingend so. „Wenn man investiert, kann es auch sein, dass man dafür mal Spieler verkaufen muss“, sagte Rolfes: „Das war vor fünf Jahren so und das wird wahrscheinlich in drei Jahren auch noch so sein. Aber klar ist, dass wir im Sommer nicht vier Spieler verkaufen müssen.“