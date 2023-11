In NRW, Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis Das waren die häufigsten Todesursachen im vergangenen Jahr

Einen drastischen Anstieg an tödlich endenden Atemwegserkrankungen in Nordrhein-Westfalen verzeichnet das Statistische Landesamt IT.NRW rückblickend für das Jahr 2022. Insgesamt 15.866 Menschen starben in NRW an solchen Erkrankungen. Das seien rund 22 Prozent mehr als im Jahr davor, wie das Amt am Donnerstag mitteilte. Etwa die Hälfte der an Atemwegserkrankungen Gestorbenen hatte demnach die Diagnose chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD). Knapp 25 Prozent starben an Lungenentzündungen. In ganz NRW starben in dem benannten Jahr in absoluten Zahlen 234.176 Menschen. Das waren 14.141 Menschen mehr als im Jahr zuvor und entspricht einem Plus von 6,4 Prozent.