Essen : Haftbefehl: Tödliche Messerattacke auf Schwiegermutter

Essen Nach der tödlichen Messerattacke auf eine 50 Jahre alte Frau in Essen am Mittwochmorgen hat ein Richter Haftbefehl wegen Totschlags gegen einen 34-Jährigen erlassen. Das sagte die Essener Oberstaatsanwältin Birgit Jürgens am Donnerstag.



Der Deutsche ist laut Jürgens der Schwiegersohn der 50-jährigen Türkin.

Er soll der Frau vor ihrer Haustür aufgelauert und sie unvermittelt mit einem Messer angegriffen haben, als sie das Haus verließ. Grund sei mit großer Wahrscheinlichkeit die vorausgegangene Trennung des Mannes von seiner Ehefrau, die der 34-Jährige nicht akzeptieren wollte, sagte Jürgens. Er habe die Schwiegermutter dafür verantwortlich gemacht. Zunächst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

Mehrere Menschen hatten per Notruf die Polizei alarmiert, weil ein Mann auf offener Straße mit einem Messer auf eine Frau einstach. Die Frau sei kurze Zeit nach der Attacke im Krankenhaus gestorben, hatte die Polizei mitgeteilt. Der Angreifer war festgenommen worden.

