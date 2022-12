Prozess : Haftstrafen im Prozess gegen Clan-Mitglieder gefordert

Düsseldorf Im Prozess gegen Angehörige des Al-Zein-Clans hat die Staatsanwaltschaft Bewährungs- und Haftstrafen gefordert. Ein halbes Jahr nach Beginn des Hauptverfahrens gegen sieben Mitglieder des Leverkusener Clans plädierte der Staatsanwalt für den Clan-Chef auf eine Haftstrafe von sechs Jahre.

Für seine zwei 38 und 40 Jahre alten Söhne forderte er am Dienstag drei Jahre Gefängnis. Für einen 25-jährigen Sohn und die Ehefrau des Clan-Chefs seien Bewährungsstrafen von 21 Monaten beziehungsweise zwei Jahren angemessen.

Die Strafverfahren gegen eine Tochter und eine Schwiegertochter des Clan-Chefs stellte das Düsseldorfer Landgericht am Dienstag wegen geringer Schuld vorläufig gegen Auflagen ein. In einem Fall müssen innerhalb von drei Wochen 2000 Euro gezahlt werden, in dem anderen Fall sind 100 Sozialstunden die Auflage.