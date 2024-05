Strafvollzug Halle-Attentäter aus Erfurter Klinik verlegt

Der Attentäter von Halle ist aus einem Erfurter Krankenhaus verlegt worden. Er wurde am Pfingstmontag mit einem Hubschrauber in ein Haftkrankenhaus geflogen, wie der Sprecher des Justizministeriums in Erfurt, Oliver Will, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Den Ort wollte Will aus sicherheitstaktischen Erwägungen nicht nennen. Nach dpa-Informationen wurde der Attentäter in das Justizvollzugskrankenhaus nach Fröndenberg/Ruhr nach Nordrhein-Westfalen gebracht.