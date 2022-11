Kriminalität : Halloween in NRW: Eierwürfe, Böller und Schlägereien

Düsseldorf Neben gruseligen Kostümen und Süßigkeiten gab es in der Halloween-Nacht auch zahlreiche Polizeieinsätze wegen Ruhestörungen, Randalierern und Prügeleien. Manch ein Polizist wurde auch selbst attackiert.

Eierwürfe, Feuerwerkskörper und Schlägereien: In Nordrhein-Westfalen rückte die Polizei an Halloween zu zahlreichen kleinen Einsätzen aus - der 31. Oktober sei in vielen Städten jedoch ruhiger als erwartet abgelaufen, teilten verschiedene Polizeipräsidien mit. „Halloween war vergleichbar mit einer typischen Nacht am Wochenende“, hieß es am Dienstag seitens der Mönchengladbacher Polizei. Schwerwiegend verletzt worden sei wegen eines Halloween-Streichs nach einer ersten Bilanz wohl niemand. Es kam allerdings vor allem in Kombination mit Alkohol zu Streitigkeiten und Körperverletzungen.