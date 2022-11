Freizeit : Halloween-Parade „Zombiewalk“ in Essen mit vielen Besuchern

Essen Großer Andrang beim „Zombiewalk“ in Essen: Halloween-Fans haben sich am Montagabend in der Ruhrgebietsstadt gedrängt. Am Vorabend von Allerheiligen zog eine bunte Halloween-Parade durch die Innenstadt der Ruhrmetropole.



Mit etwa 2000 Teilnehmern hatte der Veranstalter im Vorfeld bei der nach seinen Angaben „größten Halloween-Parade Deutschlands“ gerechnet.

Als es dunkel wurde, startete die Halloween-Parade auf der Kettwiger Straße ihren Zug durch die Stadt bis zum Kardinal-Hengsbach-Platz. Auf einer Bühne sollte das schönste Kostüm der Parade prämiert werden.

