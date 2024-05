Islamismus Hamas-Unterstützergruppe verboten: Razzien in Duisburg

Einsatzkräfte durchsuchten am Morgen in Duisburg vier Objekte, die mit der Gruppierung in Verbindung stehen, wie das Ministerium mitteilte. Dazu zählten einem dpa-Reporter zufolge Wohnungen in mehreren Mehrfamilienhäusern. Einsatzkräfte stellten dort unter anderem Kartons mit Unterlagen und verschiedenen Gegenständen sicher.