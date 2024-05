Islamismus Hamas-Unterstützergruppe verboten: Razzien

Mit dem Verbot der Gruppierung Palästina Solidarität Duisburg hat der Staat nach den Worten von Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) seine Handlungsfähigkeit bewiesen. „Unsere Demokratie hat heute ihre Feinde in die Schranken gewiesen“, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in Düsseldorf. „Es war die rote Linie überschritten.“