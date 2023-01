Handwerk : Handwerk setzt auf Klimaaktivisten als Nachwuchskräfte

Düsseldorf Ob ein Installateur, der eine Wärmepumpe einbaut, oder ein Dachdecker, der für eine bessere Isolierung sorgt: Wenn Handwerker tätig sind, hilft das häufig der Klimabilanz von Gebäuden. Nun hofft das Handwerk, dass sich Klimaaktivisten deswegen für solche Berufe begeistern lassen.

Nordrhein-Westfalens Handwerk sucht den Schulterschluss mit Fridays-for-Future-Aktivisten, um eigene Nachwuchssorgen zu lindern. Mit der Klimawende habe man ein gemeinsames Ziel, daher sollten sich solche jungen Menschen für eine Ausbildung im Handwerk entscheiden, sagte der Präsident von Handwerk.NRW, Andreas Ehlert, am Freitag in Düsseldorf. „Ich möchte sie dafür gewinnen, dass sie mit anpacken - ich glaube, es kann uns gelingen.“

Mit Werbung versucht dieser Wirtschaftsbereich bereits seit einiger Zeit, das Interesse junger Klimaschützer zu wecken. Auf Plakaten wird das Handwerk zum Beispiel als „größte Klimaschutzbewegung der Welt“ bezeichnet oder als „Offizieller Ausrüster der Energiewende“. Ehlert erinnert sich auch an provokative Motive. „Wir haben plakatiert, „streikst du noch oder arbeitest du schon?“ - das hat in der Gruppe der Klimaaktivisten zu Unfrieden geführt.“ Man sei aber in den Dialog gekommen. „Wir haben gespürt, dass die Menschen wirklich bewegt sind.“

In vielen Städten herrsche „Klimanotstand“, etwa in Düsseldorf, sagte Ehlert. Komme man bei der energetischen Sanierung auch künftig nur im jetzigen Tempo voran, so werde Nordrhein-Westfalen nicht wie geplant 2045 klimaneutral sein, sondern erst in hundert Jahren, monierte er. Daher sei es sehr wichtig, möglichst viele neue Fachkräfte an Bord zu holen.