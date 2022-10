Landwirtschaft : Hanfanbau als Nutzpflanze boomt in NRW: „Unheimliches Potenzial“

Bad Sassendorf Die Nutzpflanze Hanf wächst in NRW zwar auf vergleichsweise kleiner Fläche, die Zuwächse sind aber groß. Öl und glutenfreies Mehl werden hergestellt aus diesem Hanf, der keine Rauschwirkung hat.

Der Anbau von Hanf in der Lebensmittelproduktion hat in den vergangenen zehn Jahren in Nordrhein-Westfalen stark zugenommen. In diesem Jahr wurde die Nutzpflanze nach Branchenangaben auf 317 Hektar angebaut, dagegen war 2013 die Fläche nur ein Hektar groß. „Es gibt vielfältige Nutzungsmöglichkeiten“, sagte Michael Dickeduisberg, Anbaufachmann im Versuchs- und Bildungszentrum Landwirtschaft Haus Düsse der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen in Bad Sassendorf.