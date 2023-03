2. Bundesliga Hansas rasante Talfahrt: Muss Trainer Glöckner gehen?

Für den FC Hansa Rostock geht es in der 2. Fußball-Bundesliga weiter steil bergab - für Trainer Patrick Glöckner könnte es eng werden. Spätestens nach dem 2:5 (0:3) seiner Mannschaft gegen Fortuna Düsseldorf wird auch über seine Zukunft spekuliert. Nach der sechsten Pleite im achten Rückrundenspiel rutschten die Rostocker auf Abstiegsrang 17 ab. „Ich bin frustriert und sauer. So wie wir in der ersten Stunde aufgetreten sind, war nicht das, was wir erwartet haben. Es war ein verdienter Sieg für Düsseldorf„, sagte Glöckner.