Fernsehen Hartmann verlängert als Dortmunder „Tatort“-Kommissar Faber

In einem Interview mit der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ hatte Hartmann zuvor von der Vertragsverlängerung berichtet. Gleichzeitig räumte er ein, die Rolle sei „Fluch und Segen zugleich“. Er wolle als Schauspieler und Künstler wahrgenommen werden und nicht nur als „Tatort“-Kommissar. „Und gleichzeitig freue ich mich und nehme es auch als Lob an, dass die Leute mich so sehr akzeptiert haben in dieser Figur, dann ist man halt „Tatort“-Kommissar, ja mein Gott, damit kann ich leben“, so Hartmann.