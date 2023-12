Ratingen-Explosion „Hass auf den Staat“: Lebenslange Haft wegen Mordes

Sie wollten helfen und wurden angegriffen: Für die Explosion in einem Hochhaus in Ratingen bei Düsseldorf, bei der neun Einsatzkräfte verletzt wurden, ist ein 57-Jähriger zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Düsseldorfer Landgericht sprach den Deutschen am Mittwoch wegen versuchten Mordes in fünf Fällen schuldig und stellte die besondere Schwere seiner Schuld fest. Als Motiv nannte das Gericht Hass auf den Staat.